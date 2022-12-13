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Ihlamurlu kuşburnu neye yarar

Soğuk kış günlerinde şifalı içeceklerle sağlığı korumak mümkün. İşte onlardan biri de kuşburnulu ıhlamur karışımı.. Bakın nelere iyi geliyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:47
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Ihlamurlu kuşburnu ne işe yarıyor?

Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
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Burun tıkanıklığına iyi gelen ve boğazları yumuşatan ıhlamur güzel kokusuyla da hoş bir aroma verir. Havalar soğur soğumaz ıhlamur demlenmeye başlanır. Soğuk algınlığı, halsizlik, nezle ve grip durumlarında ıhlamurun şifasından sıklıkla yararlanılır.

Ihlamurun faydasını ve etkisini arttırmak amacıyla birçok farklı bitkilerle demleyebilirsiniz. Ancak şüphesiz ki ıhlamura en çok yakışan ve yararlarını kat kat ortaya çıkartan bir numaralı bitki kuşburnudur. İşte ıhlamuru kuşburnuyla birlikte demlemenin sağlığa faydaları...

Ihlamur çayının içinde bulunan faydalı mineraller, kuşburnu ile birlikte terletici özellikleri ile solunum yolu problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur. Kış çaylarının favorisi ıhlamur-kuşburnu hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kuşburnu ise içerdiği yüksek C vitamini ve antioksidan değerleriyle adeta mikroplarla savaşır. Bağışıklık sistemini destekleyici bir karışım olan ıhlamur-kuşburnu günde 1-2 bardak tüketilebilir.

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