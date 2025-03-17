İhraç edilen 3 MHP'li vekille ilgili ilginç detay

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
İhraç edilen 3 MHP'li vekille ilgili ilginç detay

Haklarında Dubai’den VIP altın kaçakçılığına karıştığı iddia edilen, MHP'li vekiller Hasan Basri Sönmez, Mustafa Demir ve İsmail Akgül, parti tarafından istifalarının istemesi sonrası yollarını ayırmışlardı. İstifa eden vekiller bağımsız olarak vekilliğe devam etseler de, bağımsız kaldıkları için komisyonlarda görev almadı. Ayrıca Vekilliğe devam eden üç isim, ne kanun teklifi ne önerge verdi ne de kürsüye çıktı. Haklarında fezleke dahi hazırlanmayan isimlerin 4 aylık maaşları da ödendi.

İsimleri Dubai’den VIP altın kaçakçılığı söylentileri ile anılan ve ‘Liderimizin yanındayız’ diyerek partilerinden istifa eden Hasan Basri Sönmez, Mustafa Demir ve İsmail Akgül hakkında son detayları Sözcü'den Veli Toprak haberinde paylaştı.

MHP, Kasım 2024’te, haklarında Dubai’den altın kaçakçılığı yaptıkları iddiası bulunan üç milletvekilinin istifasını istemişti. Hasan Basri Sönmez (Isparta), Mustafa Demir (Kilis) ve İsmail Akgül (Bolu) MHP’den istifa etmişti.

VEKİLLİK GÖREVİNE DEVAM

Sözcü'nün haberine göre; Dört aydır bağımsız olan üç vekil, haklarındaki iddiayla ilgili tek kelime açıklama yapmadı, ne doğruladılar ne de tepki gösterip yalanladılar. Bu sürede dört aylık maaş da aldılar, her birine 733 bin lira ödendi. Vekilliğe devam eden üç isim, ne kanun teklifi ne önerge verdi ne de kürsüye çıktı.

Vekiller bağımsız kaldıkları için komisyonlarda da görev almadı. Meclis çalışması yapmadan vekilliğe devam ettiler. Bu derece ağır bir iddiaya rağmen savcılar üç vekil hakkında herhangi bir fezleke de hazırlamadı ve TBMM’ye dokunulmazlık dosyası da gelmedi.

"PEŞİNE DÜŞÜLÜRSE, ÖNEMLİ İSİMLER ORTAYA ÇIKAR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 ağustos ayında işlenmemiş altın ithalatına aylık 12 ton kota koydu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez “Kota sonrası Dubai’den altın kaçakçılığı başladı. Dubai’de altının kilosu 80 bin, Türkiye’de ise 85-88 bin dolar ve kilo başına 5-8 bin dolar fark bulunuyor. İstanbul Havalimanı VIP salonunda geçen eylül ayında 60 kilo altın ele geçirildi. VIP salonuna getirilen altında birileri her seferinde cebine 300-500 bin dolar indiriyor. VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişilerden kimler kaç kez Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti, giderken çanta ve valizleri kaç kilo, dönüşte kaç kiloydu. Devlet bu işin peşine düşerse büyük bir skandal ve önemli isimler ortaya çıkar” dedi.

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