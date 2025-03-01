İhraç edilen teğmenlerde gündemi sarsacak olay

Kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykırdıkları için TSK’dan ihraç edilen 5 teğmene ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Serhat Gündar’ın ardından Batuhan Gazi Kılıç da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen ve 3 amir dışında 19 teğmen hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü 5 teğmenin ihracı dışında 14 teğmene de çeşitli disiplin cezaları verildiği Batuhan Gazi Kılıç’ın şikayet dilekçesinde ortaya çıktığı görüldü.

Nefes gazetesinden Tarık Işık’ın haberine göre; TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenden Serhat Gündar’ın ardından Batuhan Gazi Kılıç da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtığı belirtildi. Ayrıca davaya ilişkin dilekçeye de yer verildi. Dilekçedeki her ayrıntı ise gündem olacak nitelikte.

“YAPTIĞINIZIN PLANLI OLDUĞUNU KABUL EDİN DİYE DİRETTİLER”

Batuhan Gazi Kılıç, soruşturma heyetinin, savunma hakkını ihlal ettiğini ifade ederken, “Yaptığınızın planlı olduğunu kabul edin diye direttiler” ifadelerini kullandı. Kararın bir oy fazlası ile alındığını belirtilen dilekçede, yasak sorgu yöntemleri kullanıldığı belirtildi. Dilekçede, “Soruşturma Heyetinde müvekkilin rütbesine göre general, albay ve yarbay gibi çok üst rütbede personelin görevlendirilmiş olması, tanık ve soruşturulanlara avukatların da olmadığı bir ortamda “öyle olmaz, şöyle mi dedin, şöyle yazalım” şeklindeki tavrı nedeniyle savunma hakkı ihlal edildi” ifadeleri yer aldı.

TOPLUM TEĞMENLERİ DESTEKLİYOR

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözlerinin protest bir eylem olarak kabul edilmesi mümkün olmadığının belirtildiği dilekçede, toplumun yüzde 90’ı teğmenlerin eylemi nedeniyle Devletin ve TSK’nın itibarının zedelenmediği görüşünde olduğu aktarıldı.

19 TEĞMEN HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMIŞ

Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen ve 3 amir TSK’dan ihraç edilmişti. Ancak 19 teğmen hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü 5 teğmenin ihracı dışında 14 teğmene de çeşitli disiplin cezaları verildiği Batuhan Gazi Kılıç’ın şikayet dilekçesinde ortaya çıktı. Dilekçede o bölüm şu şekilde;

“EDOK Komutanlığı tarafından yapılan idari tahkikatta tanık olarak bilgisine başvurulan 34 teğmen ile yemin metnini okuyan ilk halkada yer aldığı için hakkında disiplin soruşturması yürütülen 19 teğmenden sadece Teğmen Furkan Deveci’nin beyanında geçen cümle olmasından ibaret.”