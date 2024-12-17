İkametgâhını Sorgun’a taşı hediye çekini al

Düzenleme: Kaynak: İHA
İkametgâhını Sorgun’a taşı hediye çekini al

Yozgat'a bağlı Sorgun Belediyesi ilçenin nüfusunu artırmak ve geliştirmek için bu yılın sonuna kadar ikametgahını ilçeye taşıyan kişilere hediye çeki verecek.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Sorgun'un Geleceği İçin Sen de Adım At!" sloganıyla başlatılan kampanyayı sosyal medya hesabından duyurdu. İkametgâhını Sorgun'a taşıyan vatandaşların belediye tarafından hediye çeki ile ödüllendirileceğini belirten Başkan Ekinci, ilçenin gelişimine destek olma çağrısında bulundu.

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ekinci, "Şehrimizde yaşayan öğrenci ve memur kardeşlerime sesleniyorum: İkametgâhınızı Sorgun'a taşıyarak ilçemizin nüfusuna katkıda bulunun ve gelişimimize destek olun. Biz de sizlere küçük bir teşekkür olarak hediye çeki vereceğiz. Bu kampanya, ilçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, ikametgâhlarını Sorgun'a taşıdıklarına dair belgeyle belediyeye başvurmaları yeterli olacak. Başvuruların ardından hediye çekleri belediye tarafından teslim edilecek.

İkametgâhını Sorgun’a taşı hediye çekini al

İkametgâhını Sorgun’a taşı hediye çekini al

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