IKEA'da yeni dönem: İkinci el satışları başlıyor

Mobilya devi IKEA ikinci el eşya satışı için hazırlıklara başladı. IKEA, geleneksel mobilya satış modelini değiştirmek için düğmeye bastı. Sürdürülebilir ve dijital bir yaklaşım benimsemeye başlayarak yeni dönemi giriş yapan IKEA son yıllarda online satışlara ağırlık vermişti ve şimdi de ikinci el mobilya pazarına giriş yapıyor.

IKEA'nın Madrid ve Oslo'da test ettiği yeni 2. el eşya satış platformunun, yıl sonuna kadar tüm kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor. Platformda hedeflenen başarı yakalandığında ise başarılı olması durumunda, bu uygulama küresel ölçekte yaygınlaştırılacak.

Bu yenilikle birlikte IKEA, mevcut müşterilerine yeni bir hizmet sunmayı ve yeni müşteri kitlelerine mağazalarına çekmeli hedefliyor.

İKİNCİ EL UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Yeni uygulamada müşterilerin birbirlerine doğrudan mobilya satabileceği bir alan olacak. Bu yaklaşım, çevre dostu olmanın dışında sürdürülebilir tüketimini de teşvik edecek. Müşteriler, kullanılmış mobilyalara daha kolay ulaşırken, evlerindeki eski mobilyalardan da bu platform aracılığıyla kurtulacak ve yenileyecek.