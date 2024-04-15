Ikea'ların yerine dev havuz ve sauna yapılacak

Kaynak: Odatv
Ikea'ların yerine dev havuz ve sauna yapılacak
Hollanda merkezli montaja hazır mobilya, mutfak aletleri ve ev aksesuarları tasarlayan ve satan Ikea'nın Rusya'daki 4 fabrikasını kapatınca, o yerleri satın alan yeni alıcı, buralara yüzme havuzları, sauna ve masaj salonları koyacağı öğrenildi.

IKEA’nın Rusya’daki dört fabrikasını kapatıp operasyonlarını durdurmasının ardından, Mega alışveriş merkezlerini satın alan Gazprombank, yeni kiracılar arıyor. Yeni sahibi bu alanlara yüzme havuzları, sauna ve masaj salonları yerleştirmeyi planlıyor.

IKEA, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rusya’daki faaliyetlerini askıya almış ve ülkedeki varlığını önemli ölçüde azaltmıştı. IKEA’nın çekilmesinin ardından, Mega alışveriş merkezlerini satın alan Gazprombank, hâlâ kiracı bulma sürecinde.

Kommersant gazetesine göre, Termoland adlı termal tesis işletmecisi, 15 alışveriş merkezinin 10’una talip oldu. Termoland, şehir merkezlerinde termal konseptli destinasyonlar yaratmakta ve IKEA’nın boşalttığı alanları doldurmayı hedeflemektedir.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Emlak sektöründen iki kaynağın gazeteye verdiği bilgiye göre, zincirin sahibi GK Osnova şirketi, Mega alışveriş merkezlerini kiralamak için Gazprombank ile görüşmeler yaptı. Şirket ortağı Aleksandr Ruçyev, görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

Ruçyev, ilk Mega alışveriş merkezinin Kazan’da olabileceğini belirtti. IKEA’nın pazardan çekilmesiyle, toplam 400 bin metrekare alana sahip 15 mağaza boş kalmış ve bu alışveriş merkezleri Gazprombank tarafından satın alındı.

Termoland, Moskova’nın yanı sıra Penza, Orenburg, Novokuznetsk ve Yaroslavl’da toplam 8 şubesiyle hizmet veriyor.

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