IKEA'nın en güçlü rakibi iflasını istedi. 200 mağazası var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
IKEA'nın en güçlü rakibi iflasını istedi. 200 mağazası var

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen ev dekorasyon zincirlerinden At Home, uzun süredir konuşulan mali sorunların ardından resmen iflas koruması başvurusunda bulundu. Merkezi Teksas’ta bulunan şirketin yaklaşık 200 mağazası bulunuyor.

ABD’nin önde gelen ev dekorasyon perakendecilerinden At Home, mali zorluklar nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu. Teksas merkezli şirketin 200’e yakın mağazası bulunurken, iflas sürecinde ilk etapta 20 mağazanın kapanması öngörülüyor. Şirket, yüksek gümrük tarifeleri ve artan borç yüküyle mücadele ediyor.

a1.jpg

At Home’un CEO’su Brad Weston, hızla değişen ticaret ortamında yüzde 30’luk Çin ithalat tarifelerinin şirketi zora soktuğunu belirtti. Ürünlerinin büyük kısmını Çin’den ithal eden şirket, tedarik zincirini Hindistan’a kaydırmayı planlıyor. Ancak bu geçişin zaman alacağı ifade ediliyor.

2021’de Hellman & Friedman tarafından 2.8 milyar dolara satın alınan At Home, 15 Mayıs 2025’te kritik bir faiz ödemesini yapamadı. Şirketin borç yükü 2 milyar doları aşıyor. Perakende uzmanı Neil Saunders, At Home’un IKEA ve HomeGoods gibi rakiplerine karşı ürün çeşitliliği ve fiyatlandırmada geride kaldığını vurguladı. Saunders, “Mağazalar yeterince çekici değil, borç yükü ise sürdürülemez” dedi.

pp.jpg

Pandemi döneminde ev dekorasyon ürünlerine talep artışı, At Home’un satışlarını 2020-2021’de yükseltmişti. Ancak enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, tüketicilerin harcamalarını kısıtlamasına yol açtı.
İflas süreci, kısa vadede indirimli ürün fırsatları sunabilir, ancak uzmanlar yüksek ithalat tarifelerinin uzun vadede hem işletmeler hem de tüketiciler için maliyetleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.

111.jpg

At Home, iflas koruma sürecinde mağazalarının çoğunu açık tutmayı hedefliyor. Ancak mahkeme sürecinde daha fazla şube kapanabilir. Şirketin yeniden yapılandırma planı, perakende sektöründeki rekabeti ve küresel tedarik zinciri dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.

ddd.jpg

Son Haberler
IKEA'nın en güçlü rakibi iflasını istedi. 200 mağazası var
IKEA'nın en güçlü rakibi iflasını istedi. 200 mağazası var
AKP’li kurmaylar karşı çıktı, bakan jet hızıyla yaptı ‘Kervan yolda dizilir’ mantığı ile start verildi…
AKP’li kurmaylar karşı çıktı, bakan jet hızıyla yaptı ‘Kervan yolda dizilir’ mantığı ile start verildi…
Meteoroloji uyardı: Türkiye’ye bir Afrika bir de Balkanlar geliyor! Bir anda sıcaklık çakılacak
Meteoroloji uyardı: Türkiye’ye bir Afrika bir de Balkanlar geliyor! Bir anda sıcaklık çakılacak
Yeniçağ Gazetesi: İsrail’in dokunulmazlığı füzelerle yerle bir oldu
Yeniçağ Gazetesi: İsrail’in dokunulmazlığı füzelerle yerle bir oldu
Kanal İstanbul güzergahında devasa tarım alanı imara açıldı
Kanal İstanbul güzergahında devasa tarım alanı imara açıldı