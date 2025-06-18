IKEA'nın en güçlü rakibi iflasını istedi. 200 mağazası var

ABD’nin önde gelen ev dekorasyon perakendecilerinden At Home, mali zorluklar nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu. Teksas merkezli şirketin 200’e yakın mağazası bulunurken, iflas sürecinde ilk etapta 20 mağazanın kapanması öngörülüyor. Şirket, yüksek gümrük tarifeleri ve artan borç yüküyle mücadele ediyor.

At Home’un CEO’su Brad Weston, hızla değişen ticaret ortamında yüzde 30’luk Çin ithalat tarifelerinin şirketi zora soktuğunu belirtti. Ürünlerinin büyük kısmını Çin’den ithal eden şirket, tedarik zincirini Hindistan’a kaydırmayı planlıyor. Ancak bu geçişin zaman alacağı ifade ediliyor.

2021’de Hellman & Friedman tarafından 2.8 milyar dolara satın alınan At Home, 15 Mayıs 2025’te kritik bir faiz ödemesini yapamadı. Şirketin borç yükü 2 milyar doları aşıyor. Perakende uzmanı Neil Saunders, At Home’un IKEA ve HomeGoods gibi rakiplerine karşı ürün çeşitliliği ve fiyatlandırmada geride kaldığını vurguladı. Saunders, “Mağazalar yeterince çekici değil, borç yükü ise sürdürülemez” dedi.

Pandemi döneminde ev dekorasyon ürünlerine talep artışı, At Home’un satışlarını 2020-2021’de yükseltmişti. Ancak enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, tüketicilerin harcamalarını kısıtlamasına yol açtı.

İflas süreci, kısa vadede indirimli ürün fırsatları sunabilir, ancak uzmanlar yüksek ithalat tarifelerinin uzun vadede hem işletmeler hem de tüketiciler için maliyetleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.

At Home, iflas koruma sürecinde mağazalarının çoğunu açık tutmayı hedefliyor. Ancak mahkeme sürecinde daha fazla şube kapanabilir. Şirketin yeniden yapılandırma planı, perakende sektöründeki rekabeti ve küresel tedarik zinciri dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.