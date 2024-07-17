İki adet nar suyuna 1200 TL aldı. Turist şikayet etti parayı geri verdi

Antalya'da iki turist, bir işletmeciye giderek 2 adet nar suyu istedi. İşletmecinin, turiste hazırlayıp verdiği iki nar suyuna 1200 TL istediği iddia edildi.

Turistler, 1200 TL ödeme isteyen işletmeci için harekete geçerek durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri geldi.

POLİSLER DURUMA EL ATTI

Ekipler, önce durumu anlamak için işletmeci ve turistle konuştu. Ardından durumu anlayan ekipler, turistin parasını geri verdi.

Parasını alan turist önce paranın tamamını saydı ve nar suyunun gerçek fiyatından işletmeciye ödemesini gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Instagram'da bulunan 'Antalya Platform' adlı hesaptan yayınlanan söz konusu görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kullanıcılar, videonun altına çeşitli yorumlarda bulundu ve "Bunların ruhsatı iptal edilmeli" ifadelerini kullandı.