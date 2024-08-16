İki araç kafa kafaya girdi. 9 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki araç kafa kafaya girdi. 9 yaralı

Giresun'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

9 kişinin trafik kazasında yaralandığı olay bugün öğle saatlerinde Giresun-Dereli karayolunun 10. kilometresi Çalça köyü yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Giresun'dan Dereli yönüne doğru gitmekte olan ve halen şoförü tespit edilemeyen 34 GIN 172 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 28 ED 081 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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