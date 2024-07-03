İki bakan neden istifa etti? Ankara’yı karıştıran iddia

Dün hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda hem de Sağlık Bakanlığı’nda devir teslim töreni vardı.

İstifa eden Fahrettin Koca yerine Kemal Memişoğlu, Mehmet Özhaseki yerine de Murat Kurum geldi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde iki bakanın neden istifa ettiğiyle ilgili çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

Zeyrek’in “İki bakan neden gitti?” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

“BÜYÜK YATIRIMCILARLA ÇIKAR YAŞADI”

Hastaneleri olan ve aynı zamanda sağlık alanında öne çıkmış bir üniversitenin sahibi Fahrettin Koca’nın sektördeki iktidar yanlısı büyük yatırımcılarla çıkar çatışması yaşamış olması, o yatırımcıların bu konuları Erdoğan’a taşıması, Erdoğan’ın da Koca’nın affını istemiş olması muhtemel.

Özhaseki, eski tip bir siyasetçiydi. Muhalif belediye başkanları, Özhaseki zamanında bakanlıktan talepleri konusunda ayrımcılığa maruz kalmadıklarını anlatıyordu.

“ÖNEMLİ BİR PROJEYİ İMZALAMADI”

Şahsi kanaatim, Özhaseki’nin önemli bir projeyi ya da ihaleyi imzalamadığı için istifaya zorlandığı, Kurum’u büyük müteahhitlerin istediği yönündedir. Bu açıdan Özhaseki’nin istifasını duyurduğu mesajda “çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum” ifadesini kullanması son derece önemlidir.