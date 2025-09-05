İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, serinlemek için denize giren 2 çocuk annesi 54 yaşındaki Birgül Sönmez, dalgaların arasında kayboldu. AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, helikopter destekli yaklaşık 50 kişilik ekip, kadını bulmak için zamanla yarışıyor.

Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde dün denize giren Birgül Sönmez, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla denizde, jandarma ekipleri de kıyıda arama yaptı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalara AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de yaklaşık 50 kişilik ekibe, havadan destek verdi.

Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu

İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu

İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu

İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu

İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu

İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu

İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu

Son Haberler
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı