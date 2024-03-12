İki dev bankadan birbirine zıt piyasa yorumu

İki dev bankanın stratejisti son dönemdeki hisse rallisi konusunda birbirine zıt görüşler açıkladı.

JPMorgan Chase Stratejisti Marko Kolanovic’e göre son zamanda 'Muhteşem Yedili' olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinde yaşanan tipte rallileri genellikle bir düzeltme izliyor.

Pazartesi günü müşterilerine yayımladığı notta Kolanovic “İvme, hissenin makroekonomik ve temel koşullara maruziyetini değiştiren dinamik bir faktördür. Bu nedenle kalabalıklaşan bu işlemleri sıklıkla sert düzeltmeler takip eder” ifadelerine yer verdi.

Kolanovic’e göre 2008 finans krizinden beri bu tipte üç düzeltme evresi görüldü.

Bank of America Stratejisti Savita Subramanian ise ABD hisse senetlerinin yükselişinden endişe etmiyor. Aralarında Subramanian’ın da bulunduğu bankanın stratejistleri S&P 500 endeksinde balon oluştuğuna dair sinyal görmediklerini vurguladı.