İki farklı toplantı. İki farklı CHP

Erdem, her gün “yalan haber bülteni” yayınlayacaklarını söyledi. Erdem’in basın toplantısına sadece CHP Medya Koordinatörü Necati Doğan katıldı.

Basın Toplantısında Boş Koltuklar

Erdem, basın toplantısını canlı yayınladıklarını ve gazetecilerden uzaktan soru aldıklarını belirtti. Pandemi döneminden beri bu şekilde çalıştıklarını ifade eden Erdem, gazetecilerin işini kolaylaştırmak için yorumsuz döküm, canlı yayın frekansları, fotoğraf ve video servisi yaptıklarını kaydetti.

İmamoğlu’nun Ziyaretine Basın İlgi Gösterdi

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Özgür Çelik’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı ziyarette basın mensuplarının kalabalığı dikkat çekti. Basın ordusunun görüntü almak için birbiriyle yarıştığı toplantıdaki o anlar kameralara yansıdı.

Eren Erdem’e Algı Operasyonu

Erdem, basın açıklamasının katılımını konu edinmeye çalışanlara tepki gösterdi. “Acaba Eren Erdem ile ilgili ne tür bir açık buluruz, acaba Eren Erdem’i nasıl yıpratırız, acaba Kılıçdaroğlu’nu savunduğu için Eren Erdem hakkında nasıl algı operasyonu yaparız” tayfasının günlük rutin çalışmaları olduğunu söyledi.

Erdem, amacının CHP muhabirlerini salonlara yığmak değil, en interaktif yöntemlerle en pratik çalışmayı yapmak olduğunu vurguladı.

Erdem, açıklamasında şunları söyledi:

"Kurumsal politikamız gereği, gazetecilerin işini kolaylaştırmak için; her basın açıklamasının "yorumsuz" dökümünü yapar, canlı yayın frekansları verir, sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlar, fotoğraf ve videoyu hızlı bir şekilde bizzat servis ederiz. Gazeteci arkadaşlar genellikle bizi frekans üzerinden uzaktan takip eder, kayıt alır ve haberlerini daha hızlı hazırlarlar. Öte yandan, pandemi döneminden beri; gazetecilerden uzaktan soru alırız. Bunu CHP muhabirleri çok iyi bilir. Bizler onların işini kolaylaştırmak için yaptığımız bu çalışmaların muhabir katılımına etkisine takılmaz, söylediklerimizin doğruluğu ve yaygınlığına bakarız.

Ayrıca gazeteci arkadaşlarımızın TBMM'yi daha rahat takip etmesi için imkan da sağlamış oluruz. Bugün yaptığımız basın açıklamasının içeriğinden ziyade, CHP'nin çalışma usulünü bilmez bir tutumla basın açıklamamızın katılımını konu edinmeye çalışanlar olduğunu gördük. “Acaba Eren Erdem ile ilgili ne tür bir açık buluruz, acaba Eren Erdem’i nasıl yıpratırız, acaba Kılıçdaroğlu’nu savunduğu için Eren Erdem hakkında nasıl algı operasyonu yaparız” tayfasının günlük rutin çalışmalarıdır bunlar.

Amacımız, CHP muhabirlerini salonlara yığmak, kalabalık görüntüler yaratmak değil; en interaktif yöntemlerle, onların bildiği üzere en pratik çalışmayı yapmaktır."