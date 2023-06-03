İki fotoğraf arasındaki farklar. Biri fırça atmak için biri ise yolculuk için ayakta

Muhalefetin Ekonomi Bakanı adayı olan Bilge Yılmaz İstanbul metrosunda ayakta seyahat ettiği anlar görüntülenirken, Bakan Nebati'in uçakta ayağa kalktığı kare akla geldi. Her iki fotoğraf karşılaştırıldı. Biri fırça atmak için biri ise metroda yolculuk için ayaktaydı.

İki fotoğraf arasındaki farklar. Biri fırça atmak için biri ise yolculuk için ayakta

Biri bakan biri ise muhalefetin Ekonomi Bakan adayıydı. İkisinin de ayakta görüntüleri paylaşıldı. Bakan Nebati'nin uçağın geç kalmasına neden olduğunu iddia eden vatandaşlara tartışıp fırça attığı kare akıllara geldi. Muhalefetin Ekonomi Bakan adayı Prof.Dr. Bilge Yılmaz da ayakta görüntülendi. Ancak Bilge Yılmaz metroda ayakta seyrederken fotoğraflandı ve paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA KARŞILAŞTIRILDI

Bilge Yılmaz bu görüntüsü sosyal medyada gündem olurken Bakan Nebati'nin uçaktaki görüntüsü ile karşılaştırıldı.

Fotoğraflardaki farklar masaya yatırıldı. Ayakta seyahat ettiği görülen Yılmaz'ın bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede çok kez paylaşıldı ve yoğun ilgi gördü.

Yılmaz'ın bu fotoğrafıyla birlikte Bakanı Nebati'nin geçtiğimiz günlerde bir uçakta yolcularla girdiği polemik de yeniden gündeme geldi. Nebati, uçağın rötarlı kalkmasına yönelik eleştirilere, seçimi kazandık hazmedin diye azarlayarak yanıt vermişti.

abc12.jpg

abc23.jpg

bilge-nebatatat44555.jpg

İlgili Haberler
Uçakta yolcuları aşağılayıp 'Hadi be' diyen Nebati 'Biz milletin efendisi değil, hizmetkarıyız' dedi
Bakan Nebati'nin uçak kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı. "Hadi be bu da yeni moda"
Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Selfie çekerken canından oldu Güncel
Selfie çekerken canından oldu
Arızası için altına girdiği TIR hareket edince öldü Güncel
Arızası için altına girdiği TIR hareket edince öldü
Drift atan sürücüye 20 bin lira ceza Yaşam
Drift atan sürücüye 20 bin lira ceza
Kuş besleyen kişiye para cezası Güncel
Kuş besleyen kişiye para cezası
Traktör devrildi baba öldü çocukları yaralandı Güncel
Traktör devrildi baba öldü çocukları yaralandı
Silahlı otopark kavgası Güncel
Silahlı otopark kavgası
32 bin adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyede Güncel
32 bin adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyede