İki fotoğraf arasındaki farklar. Biri fırça atmak için biri ise yolculuk için ayakta

Biri bakan biri ise muhalefetin Ekonomi Bakan adayıydı. İkisinin de ayakta görüntüleri paylaşıldı. Bakan Nebati'nin uçağın geç kalmasına neden olduğunu iddia eden vatandaşlara tartışıp fırça attığı kare akıllara geldi. Muhalefetin Ekonomi Bakan adayı Prof.Dr. Bilge Yılmaz da ayakta görüntülendi. Ancak Bilge Yılmaz metroda ayakta seyrederken fotoğraflandı ve paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA KARŞILAŞTIRILDI

Bilge Yılmaz bu görüntüsü sosyal medyada gündem olurken Bakan Nebati'nin uçaktaki görüntüsü ile karşılaştırıldı.

Fotoğraflardaki farklar masaya yatırıldı. Ayakta seyahat ettiği görülen Yılmaz'ın bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede çok kez paylaşıldı ve yoğun ilgi gördü.

Yılmaz'ın bu fotoğrafıyla birlikte Bakanı Nebati'nin geçtiğimiz günlerde bir uçakta yolcularla girdiği polemik de yeniden gündeme geldi. Nebati, uçağın rötarlı kalkmasına yönelik eleştirilere, seçimi kazandık hazmedin diye azarlayarak yanıt vermişti.