İki genç kız, belediye çalışanını döverek hastanelik etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir Balçova’da belediyede çalışan M.Ç. ile 17 yaşındaki S.K. ve T. B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesi ile birlikte 2 kız ellerine aldıkları temizlik fırçasının sapıyla M.Ç’yi darp ettiler.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ata Caddesi'nde meydana geldi. Balçova Belediyesi çalışanı Mustafa Ç. ile Simge K. ve Tuana B. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri Mustafa Ç.'ye temizlik fırçasının sapıyla vururken, diğeri ise motosikletini düşürüp, üzerindeki malzemeleri tekmeledi. Kavgayı ayırmak isteyenlere de engel olan ikili, bir kadını itip yere düşürdü, başka kadını ise tekmeledi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan Mustafa Ç., sağlıkçılar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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