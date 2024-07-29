İki grup silahla çatıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
İki grup silahla çatıştı: 2 yaralı

Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1'si ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İki grup silahla çatıştı: 2 yaralı

Malatya Battalgazi'de, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Denizhan caddesi üzerine karşılaşan husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla açılan ateş sonucu S.Y. ile M.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralıların kentteki farklı hastanelere kaldırıldığı olayda, A.D. ile M.M.Y. gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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