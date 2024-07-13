İki grup sokakta çatıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
İki grup sokakta çatıştı: 3 yaralı

Maltepe'de iki arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çınar Mahallesi Çınarlı Sokak'ta saat 23.00 sıralarında 2 grup arasında çıkan çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi vurularak yaralandı.

112'ye yapılan ihbar sonrası olay yerine kısa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

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