İki grup sokakta çatıştı: 3 yaralı

Çınar Mahallesi Çınarlı Sokak'ta saat 23.00 sıralarında 2 grup arasında çıkan çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi vurularak yaralandı.

112'ye yapılan ihbar sonrası olay yerine kısa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.