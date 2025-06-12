İki gün önce evlenmişlerdi! Balayı kâbusa döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki gün önce evlenmişlerdi! Balayı kâbusa döndü

Denizli’den Kapadokya’ya balayı için yola çıkan Emre Gülcan (28) ve Nesrin Ayşe Gülcan (21), Aksaray’da trafik kazası geçirdi. İki gün önce evlenen çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Feci kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu üzerindeki Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. Emre Gülcan yönetimindeki 20 DP 334 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan savruldu. Taklalar atan araç, şarampole devrilerek durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Gülcan çifti, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak müşahede altında tutuldukları öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı.

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