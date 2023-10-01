İki gündür mahsur kaldıkları yerden kurtarıldılar

Edinilen bilgiye göre, Cumalı Mahallesi Sirkeini Tepesi Kızılağaç adası mevkiinde 2 gündür mahsur kalan 15 düzensiz göçmen ihbarı alındı. Alınan ihbar üzerine bölgeye 4 kişilik bir kuvvetle Datça MAG AME Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekiplerimiz çıkış yaptı.

Mahsur kalan şahıslara bir bucuk saatlik arazi yürüyüşü ile ulaşıldı. Hava şartlarının sert olmasından dolayı sahil güvenlik ekipleri denizden tahliye işlemini gercekleştiremedi. Şahısların arazide intikali için Datça MAG AME ekiplerimizden 2 arac ile 9 kişilik takviye ve 5 kişilik Jandarma ekibi ile toplamda on üç bucuk saat süren bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Şahısların hepsi güvenli alana getirilerek Jandarmaya teslim edildi.