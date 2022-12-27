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  • Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık üzücü haberi video ile duyurdu. Düşerek omurga kemiklerini kırmıştı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık üzücü haberi video ile duyurdu. Düşerek omurga kemiklerini kırmıştı

Düşerek omurga kemiklerini kıran Zeynep Bastık'ın konserleri iptal oldu. Doktoru, şarkıcının konsere çıkmasını bir süreliğine yasakladı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 15:11
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İki hafta önce düşerek omurga kemiklerini kırmıştı. Zeynep Bastık üzücü haberi video ile duyurdu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık üzücü haberi video ile duyurdu. Düşerek omurga kemiklerini kırmıştı
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Merdivenden düşüp omurgasını kıran şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada yayımladığı videoyla son durumunu paylaştı. Bastık, 2023'ün ortasına kadar sahne alamayacağını duyurdu.

2 hafta önce evinin merdivenlerinden düşerek omurga kemiklerini kırılan Zeynep Bastık'ın doktoru ocak ayının ortasına kadar sahneye çıkmasına izin vermedi. Sosyal medya hesabından video yayınlayarak üzüntüsünü dile getiren şarkıcının 30 ve 31 Aralık'ta vereceği konserler de iptal oldu.

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