İki ilde tefecilere operasyon: 25 şüpheli tutuklandı

Mersin ve Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yakalanan 40 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekiplerince 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü savcılıktan, biri de emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Bu arada, şüphelilerin tefecilikten 250 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ve 36 araç ile 6 taşınmazın devrini kendi üzerlerine aldıkları belirlendi.

Öte yandan, operasyon anı, polis dronu ve kamerasıyla görüntülendi.

Komisyon ve faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 25 Şubat'ta Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.