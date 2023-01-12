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Uğur Çiftçi Galatasaray yolcusu

Galatasaray sol bek transferinde Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'de sona yaklaştı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:36
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İki isim daha konuşuldu. Uğur Çiftçi Galatasaray yolcusu

Uğur Çiftçi Galatasaray yolcusu
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Devre arası transfer döneminde kadrosuna sol bek ve forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. 

Özellikle sol beke yerli oyuncu transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyordu.

Antalyaspor'dan Güray Vural ve Medipol Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım'la ilgilenen Galatasaray'da gündeme son olarak Sivasspor'dan Uğur Çiftçi gelmişti.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

A Spor'un verdiği bilgiye göre Galatasaray, Uğur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor ile büyük ölçüde anlaştı. Sarı-kırmızılıların Sivasspor'a bu transfer için 600 bin Euro bonservis ve Emre Taşdemir'i takasta verdiği iddia edildi.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay "Uğur Çiftçi için Galatasaray'la görüştük ancak netleşen bir durum yok." diyen Çalımbay, "Uğur gideceği için sol bek ihtiyacımız olacağından, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i de istedik" dedi.

30 yaşındaki sol bekin Sivasspor'un yarın Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunda yer aldığını belirten Rıza Çalımbay'dan, Galatasaray'dan bir başka ismi daha istediklerini açıkladı.

Başarılı teknik adam Yusuf Demir'i talep ettiklerini söylerken, "Ayrıca bu transferden bağımsız olarak Yusuf Demir'i de kiralık olarak istedik." ifadelerini kullandı.

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