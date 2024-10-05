İki kadını katleden Semih Çelik’in odasından bıçak çıktı. Cinayeti önceden tasarlamış

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İki kadını katleden Semih Çelik’in odasından bıçak çıktı. Cinayeti önceden tasarlamış

Fatih ve Eyüpsultan’da yarım saat ara ile İkbal Uzuner’i ve Ayşenur Halil’i ise boğazını keserek öldüren Semih Çelik’in evinde yapılan aramalarda, Hristiyanlık ve Hz. İsa figürleri bulundu. Öte yandan odasında bulunan bıçak detayı da dikkat çekti.

19 yaşındaki Semih Çelik adlı şahıs, Fatih'te İkbal Uzuner'i Eyüpsultan'da ise Ayşenur Halil'i feci bir şekilde katletti. Ardından Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce tedavi gördüğü öğrenildi.

Yaşanan olay Türkiye gündemine oturdu. Yaşanan vahşet görüntüleri sosyal medya ve haber sitelerine yayıldı. Yaşanan olay sonrası video ve haberlere yayın yasağı getirildi.

ODASINDA BIÇAK ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından ekipler Çelik’in evinde ve odasında aramalar yaptı. Cinayetlerin sebebinin aydınlatılması için odadan çeşitli delil ve semboller toplandı.

Semih Çelik’in odasında yer alan eşyalar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Semih Çelik’in evinde yapılan aramalarda, Hristiyanlık ve Hz. İsa figürleri bulundu. Öte yandan odasında bulunan bıçak detayı da ekiplerin dikkatini çekti.

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İki kadını katleden Semih Çelik’in odasından bıçak çıktı. Cinayeti önceden tasarlamış
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