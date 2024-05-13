İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Bolu’nun Göynük ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın sonucunda İbrahim Arıcı'ya ait iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Ekinciler köyünde iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Arıcı’ya ait evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iki katlı evin tamamını sardı. Yanan evin dumanlarını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edilirken, köydeki vatandaşların su tanklarıyla da söndürme çalışmalarına yardım etti.

Yangında, iki katlı ev uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken, Arıcı’ya ait iki katlı evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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