İki katlı evde yangın paniği!

Kaynak: İHA
İki katlı evde yangın paniği!

Siirt'te 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Siirt'te 2 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

yangin5.jpgOlay Siirt merkeze bağlı Akyamaç köyünde bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bodrum katındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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