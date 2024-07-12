İki kişi hafriyat kamyonunun altında kaldı

Küçükdalyan Mahallesi'nde bir hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada kamyonun altında ezilen 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını yitirdi. Kazada elektrikli bisikleti kullanan kişi de ağır yaralandı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elektrikli bisikletteki 2 kişinin kamyonun altında kaldığı anlar kameraya anbean yansıdı. Diğer taraftan kazada ağır yaralanan Hüsamettin Harnupoğlu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.