İki kişiyi silahla yaralamıştı. Suç aletiyle yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin sokaktan hızlı geçmesi üzerine çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayarak kaçan şahıs, olayı gerçekleştirdiği silahla yakalandı.

KAYNAK: İHA
İki kişiyi silahla yaralamıştı. Suç aletiyle yakalandı

Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak’ta 14 Temmuz günü, bir otomobilin sokaktan hızlı geçmesi üzerine, iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine otomobilde bulunan A.D., tabancasıyla Onur Ç. ve babası Mürsel Ç.’ye ateş etti.

Kurşunlar yaralıların birinin koluna diğerinin ise bacağına isabet ederken, A.D. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili A.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibi neticesinde A.D. suç aleti silahla kıskıvrak yakalandı.

A.D.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

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