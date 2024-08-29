İki küçük çocuk hortuma kapıldı

Kaynak: İHA
İki küçük çocuk hortuma kapıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde soğan tarlasında çıkan hortum korku filmine dönüştü. İki küçük çocuğun hortumun içinde kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde soğan hasadı sırasında tarlada çıkan hortum bir anda ortalığı birbirine kattı. İki çocuk bir anda hortumun içinde kaldı.

Soğan tarlasında hızla dönmeye başlayan hortum önüne çıkan her şeyi sürükledi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin de bulunduğu alanda o anda iki küçük kız çocuğu da hortumun arasında kaldı. Çocukların hızla dönen hortumun arasından çıkmak için büyük çaba sarf etti. Çocuklar kurtulmaya çalışırken hortumun gücü ile zaman zaman yerde sürüklendi.

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Korku dolu anlar anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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