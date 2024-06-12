İki külah dondurmanın fiyatı 1050 TL. Burası bilin bakalım hangi tatil bölgesi?

Düzenleme: Ayşe Memiş
İki külah dondurmanın fiyatı 1050 TL. Burası bilin bakalım hangi tatil bölgesi?

Tatil bölgesinde 5 top dondurmaya 1050 TL veren vatandaşlar şoka uğradı. Gençler “Fakir fukara ne yapsın?" diyerek paylaştı.

Yüksek enflasyon nedeniyle A’dan Z’ye her şey zamlandı. Dondurma fiyatları da aldı başını gitti. İzmir Alaçatı’da dondurma alan 2 vatandaşın isyanı gündem oldu.

Arkadaşıyla birlikte toplamda 5 top dondurma satın aldıklarını dile getiren adam verdiği ücretin şaşkınlığını gizleyemedi.

Gençler 5 top dondurmaya toplamda 1050 TL ödedi. O anları sosyal medya hesaplarından da paylaşan gençler dondurmalarını göstererek fiyatlara tepki gösterdi.

5 top dondurmayı 1050 TL’ye aldıklarını söyleyen adam "Ben 3 top sen 2 top dondurma aldık. Fakir fukara ne yapsın? Topu 100 TL olsa gene 1000 TL yapmıyor" dedi.

O anlarda arkadaşı, "Külahı para, peçetesi para. Alaçatı burası her şey para" diyerek cevap verdi.

Video sosyal medyada art arda paylaşılırken tepki de topladı.

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ETİN KİLOSUNU GEÇTİ BOŞ KÜLAH BİLE 6. 50 TL

Öte yandan geçtiğimiz ay 1 top dondurmanın ortalama 60 TL olduğu söylenmişti. 1 kg sade dondurmanın 750 TL, 1 kg karışık dondurmanın 800 TL, 1 kg fıstıklı dondurmanın ise 900 TL olduğu görülmüştü.

Dolayısıyla markadan markaya değişen fiyatlar nedeniyle 1 kilo dondurma 1 kilo etin fiyatını geçmiş oldu.

Ayrıca ünlü kafe zinciri olan MADO'da boş külah 6 buçuk TL'ye satılmaya başlandı. Kafenin camına asılan bildiride, "Üzgünüz, maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir. Boş külah 6.50 TL" ifadeleri yer almıştı.

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