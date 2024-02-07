İki medya devi birbirine girdi

ABD’li yayın kuruluşu CNN ile İngiltere gazetesi The Guardian birbirine girdi.

The Guardian geçtiğimiz günlerde “CNN çalışanları, kuruluşun İsrail yanlısı tutumunun gazeteciliğin kötüye kullanılmasına yol açtığını söyledi” bir haber yayımladı.

CNN ise Guardian’a tepki gösterdi. The Guardian'ın haberini "gülünç ve son derece adaletsiz" olarak niteleyen CNN "7 Ekim saldırıları sonrasındaki haberlerimizin adil olmadığı fikrini tamamen reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklamada "Geçtiğimiz 4 ay boyunca İsrail'in yanı sıra Hamas dahil olmak üzere Gazze ve Filistin perspektifinden gelen sesleri de güçlü biçimde takip ettik. Dahili süreçlerimiz yalnızca doğruluk konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor ve bölgeden haber vermek için sektör çapında Gazze'ye erişim çağrılarına öncülük ettik. Bu son derece zorlu, karmaşık ve duygusal hikayeyi tüm yönleriyle aktarmaya kesinlikle kararlıyız." denildi.

The Guardian’ın habeirnde bir çalışanın "Savaş başladığından beri haberler yayın ağının İsrail'e yönelik sistematik ve kurumsal taraflılığı çerçevesinde çarpıtıldı. Sonuç olarak CNN'in İsrail-Gazze Savaşı'na ilişkin haberleri, gazeteciliğin kötüye kullanılmasına yol açtı" dediği ortaya çıktı.

HAMAS YETKİLİLERİYLE RÖPORTAJA İZİN YOK

Haberde CNN çalışanı, diğer kanalların Hamas'tan yetkililerle mülakatlar yaptığını ama CNN'in yapmadığını belirtti.