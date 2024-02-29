İki müdürlük kapıştı. Kazanan dostluk oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gençlik Spor Müdürlüğü ile şöhretler maçında şov vardı. İstanbul İl Sağlık müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gençlik Spor Müdürü Muhittin Özbay yurdum spor yapıyor projesi kapsamında yapılan maçı efsane hakem Binali Kartal yönetti.

Hami Mandıralı, Ziya Doğan, Ali Eren, Engin Baytar, Ali Asım Balkaya, Saffet İşler ve Alattin Topçu sergiledikleri futbolla alkışlandılar.

Şöhretler maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak istediklerini belirterek, "Hem sporu yurtlarımıza kadar getirmek hem de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için ortak yürüttüğümüz projelerden birini düzenliyoruz. Üniversitelerden başladık. İlkokullara, anaokullarına kadar sporu indireceğiz. Sporla büyüyen nesilleri yetiştireceğiz." diye konuştu.