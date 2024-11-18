İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Anne ve kızı kahreden kazada can verdi

Anne ve kızını hayattan koparan kaza Bilecik-Bozüyük-Bursa Karayolu Muratdere Kavşağı'nda meydana geldi.

Kemal Kuruoğlu idaresindeki 11 T 5086 plakalı ticari taksi, kavşakta 'U' dönüşü yaptığı esnada Bursa istikametine seyir halinde ilerleyen Raşit Efe idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobille çarpıştı.

Bursa plakalı aracın sürücüsü Raşit Efe ve otomobilde bulunan eşi Yeliz Efe (30) ile kızları kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı anne ve kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, 11 T 5086 plakalı taksi sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 1 kişi kazayı yara almadan atlattı.