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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Mahir İpek sosyal medyadan haber verdiler. İki oyuncunun da yakınları enkaz altındaydı

Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Depremde enkaz altında kalan oyuncu Mahir İpek ve Melisa Aslı Pamuk'un yakınları kurtarıldı. Ünlü isimler müjdeli haberi sosyal medya sayfalarından duyurdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:53
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İki oyuncunun da yakınları enkaz altındaydı. Melisa Aslı Pamuk ve Mahir İpek sosyal medyadan haber verdiler.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Mahir İpek sosyal medyadan haber verdiler. İki oyuncunun da yakınları enkaz altındaydı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi.

Depremde oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri,Melisa Aslı Pamuk'un da anneannesi ve teyzesi enkaz altında kaldı. Ünlü isimlerin saatlerce göçük altında kalan yakınlarıyla ilgili güzel haberler geldi.

Ünlü oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri ise göçük altında kaldı. Twitter hesabından yakınlarının kurtarıldığını duyuran İpek, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı. Kalanlar için çalışıyorlar. Size ve sizin gibi uğraşan, çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Bir saat sonra yeni paylaşım daha yapan oyuncu, "SAR Arama kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde teyzesi ve anneannesi enkaz altında kalan başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, dün sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunarak "Anneannem yürüyemiyor, hasta...Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?" demişti.

Yapılan çalışmaların ardından teyzesi ve anneannesi kurtarılan oyuncu, yeni bir paylaşım yaparak "Anneannem de teyzem de kurtuldular. Çok şükür. Allah ülkemize yardımcı olsun" dedi.

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