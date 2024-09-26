İki parti arasındaki fark giderek açılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki parti arasındaki fark giderek açılıyor

Yöneylem Araştırma, “Türkiye Siyaset Araştırması Eylül 2024” sonuçlarını açıkladı. 2100 kişiyle 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılan anketin güven aralığının yüzde 95 olduğu belirtildi.

Katılımcılara, “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 27,9'u CHP’ye, yüzde 24,3'ü AKP’ye oy vereceklerini kaydetti.

İşte sonuçlar

GENEL SEÇİM SORUSU - Katılımcılara, “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 27,9'u CHP’ye, yüzde 24,3'ü AKP’ye oy vereceklerini kaydetti.

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Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce diğer partiler için çıkan sonuçlar şöyle: MHP: Yüzde 7,6 / İYİ Parti: Yüzde 3,2 / DEM Parti: Yüzde 7,7 / YRP: Yüzde 3 / Zafer Partisi: Yüzde 3,1 / TİP: Yüzde 1

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında ise birinci parti olan CHP ile ikinci sıradaki AKP arasındaki fark yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

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Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar şöyle: CHP: Yüzde 34,7 / AKP: Yüzde 30,2 / MHP: Yüzde 9,4 / İYİ Parti: Yüzde 4 / DEM Parti: Yüzde 9,6 / YRP: Yüzde 3,7 / Zafer Partisi: Yüzde 3,9 / TİP: Yüzde 1,2

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KARARSIZLARIN YAKIN OLDUĞU PARTİ - Ankette, kararsızların hangi partiye yakın olduğu yönünde sorulan soruya şu yanıtlar verildi: AKP: Yüzde 20,5 / CHP: Yüzde 17,8 / MHP: Yüzde 7,8 / İYİ Parti: Yüzde 3,7 / DEM Parti: Yüzde 3,3 / YRP: Yüzde 1,8 / Zafer Partisi: Yüzde 1,5 / TİP: Yüzde 1,2 / Diğer: Yüzde 2,3

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KARARSIZLAR SON GENEL SEÇİMDE KİME OY VERDİ? - Araştırmada, kararsızlara “14 Mayıs 2023’te hangi partiye oy verdikleri” soruldu. İşte yanıtlar: AKP: Yüzde 38,9 / CHP: Yüzde 17,8 / MHP: Yüzde 7,8 / İYİ Parti: Yüzde 6,6 / Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,6 / YRP: Yüzde 3,5 / Zafer Partisi: Yüzde 3,1 / TİP: Yüzde 0,4 / Diğer: Yüzde 0,9 / Oy kullanmadım: Yüzde 17,6 / Seçmen değildim-Yaşım tutmuyordu: Yüzde 0,7

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