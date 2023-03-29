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İki parti daha Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına ilişkin iki partiden daha YSK'ya itiraz geldi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 19:55
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İki partiden Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz

İki parti daha Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz etti
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Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının kabul edilerek Resmi Gazete’de yayınlanan geçici listede ismine yer verilmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etti.

DP, ERDOĞAN'IN LİSTEDEN ÇIKARTILMASINI İSTEDİ

Demokrat Parti'nin YSK’ya verdiği itiraz dilekçesinde, “Yüksek Seçim Kurulu’nun da Anayasa ve tüm mevzuata uymasının anayasal bir zorunluluk ve hukuk devletinin gerekliliği olduğu unutulmamalıdır” denildi.

İtiraz dilekçesinde ilgili kabul kararı iptal edilerek, Erdoğan’ın adının cumhurbaşkanı adayları listesinden çıkarılması talep edildi.

"ANAYASA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İTİRAZ ETTİK"

Gelecek Partisi adına YSK'ya itiraz dilekçesini sunan Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve anayasa hukuku profesörü Serap Yazıcı, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yazıcı, "Genel Başkanımız Sn. Ahmet Davutoğlu’nun yetkilendirmesiyle Gelecek Partisi adına Cumhurbaşkanı Sn. R. T. Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına adaylığına Anayasaya aykırılığı nedeniyle itiraz ettik." ifadeleriyle başvuruda bulunduklarını duyurdu.

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