İki şairin aşık olduğu kadın Sezai Karakoç'un mezarını ziyaret etti

Cemal Süreya’nın soyadından bir harf çıkarmasına ilham olan 94 yaşındaki Akkaya, Karakoç’un Fatih’teki mezarını ziyaret ederek anısına dualar gönderdi. Uzun yıllar sessizliğini koruyan Akkaya, “Keşke bir kafede oturup onunla kahve içebilseydim.” diye dile getirdi.

Muazzez Akkaya, Sezai Karakoç’un hayatı boyunca evlilik yapmama tercihine belki de kendisinin neden olduğunu düşünerek üzüntü duyduğunu, fakat hiçbir zaman yakınlaşma veya umut verme gibi bir durumun olmadığını belirtti.

Karakoç’u vefatından kısa bir süre önce Fenerbahçe sahilinde gördüğünü, ancak beyaz saçları ve sakalları yüzünden tanıyamadığını ifade etti. Gazetede vefat ilanını gördüğünde ise Karakoç olduğunu anladığını ve eğer tanısaydı, onunla kahve içmek isteyeceğini söyledi.

Şairin ilham perisi olan Akkaya, son olarak Karakoç’un Şehzadebaşı Camii’ndeki mezarını ziyaret ederek şair için dua etti.

MONA ROZA ŞİİRİ

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.

Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak.

Kanadı kırık kuş merhamet ister.

Ah senin yüzünden kana batacak.

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.

Ulur aya karşı kirli çakallar,

Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa.

Mona Rosa bugün bende bir hal var.

Yağmur iri iri düşer toprağa,

Ulur aya karşı kirli çakallar.

Açma pencereni perdeleri çek,

Mona Rosa seni görmemeliyim.

Bir bakışın ölmem için yetecek.

Anla Mona Rosa ben bir deliyim.

Açma pencereni perdeleri çek.

Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi,

Bende çıkar güneş aydınlığına.

Bir nişan yüzüğü bir kapı sesi.

Seni hatırlatır her zaman bana.

Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Sezai Karakoç, modern Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir. Şiirin yanı sıra deneme, inceleme ve eleştiri türlerinde de eserler vermiştir. Aynı zamanda bir dergi yayıncısı olan Karakoç, İslam mistisizmi ve modernist poetika arasında köprüler kurmuştur.

• Doğum Tarihi: 22 Ocak 1933

• Doğum Yeri: Ergani, Diyarbakır, Türkiye

• Ölüm Tarihi: 16 Kasım 2021

• Ölüm Yeri: Fatih, İstanbul, Türkiye

Sezai Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu ve uzun yıllar finans sektöründe çalıştı. Geleneksel İslami inançlar ile modern şiir tekniklerini birleştirmeyi amaçlayan Türk edebiyatının öncülerinden biridir.

Şair olarak üç temel unsurun gerekliliğine inanmıştır:

1. Şair kendisi olmalıdır. Kendi olmak için dönüşüm geçirmelidir.

2. Şair kendi içinde tatmin olmalıdır. Sanata aşık olmalı ve onunla dönüşmelidir.

3. Tatmin olmak için sevinç hissetmelidir. Bu sevinç yaşamdan değil, yaşatmaktan gelir.

Sezai Karakoç, Cemal Süreya tarafından düzenlenen Papirüs adlı edebiyat dergisine katkıda bulunan isimlerden biridir.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

• “Körfez” (1959)

• “Sesler” (1968)

• “Zamana Adanmış Sözler” (1970)

• “Ayinler” (1977)

MUAZZEZ AKKAYA KİMDİR?

Muazzez Akkaya, 1930 yılında Adapazarı’nın Geyve ilçesinde doğdu. Hamid Akkaya ile Fitnat Hanım’ın kızıdır. 1949 yılında Kandilli Kız Lisesi’ni ‘pekiyi’ dereceyle bitirdi. SBF’nden mezuniyetinden sonra, Maliye Bakanlığı stajyer memurluğuna tayin edildi. Nisan 1955’te Karayolları Genel Müdürlüğü, Ağustos 1955’te tekrar Maliye Bakanlığı ve Mart 1957’de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne girdi. Ankara Hukuk Fakültesi’nde fark sınavı verip avukatlık sertifikası aldı. Ocak 1960’da Maliye Bakanlığı hazine avukat stajyerliğine, sonra hazine avukatlığına getirildi.

7 Kasım 1958 tarihinde SBO 1944 yılı (2602 sıra numaralı) mezunlarından Orhan Giray ile evlendi. Eylül 1964’te eşi Orhan Giray’ın Tel-Aviv Mali Müşavirliğine nakli üzerine memuriyetten ayrıldı ve Tel-Aviv’e gitti. 1967’de yine eşiyle birlikte yurda dönüp avukatlığa başladı. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. İngilizce bilmektedir. Orhan Giray ile evliliğinden 9.6.1959 doğumlu Ayşegül Giray, 24.3.1961 doğumlu Ela Meral Giray adlarında 2 kızı ve 4.4.1967 doğumlu İhsan adında 1 oğlu vardır.

Muazzez Akkaya, Sezai Karakoç’un ünlü “Mona Roza” şiirinin ilham perisi olarak bilinir. Bu şiirde kıta başlarındaki harfler yan yana getirildiğinde “Muazzez Akkayam” akrostişi ortaya çıkar. Sezai Karakoç, bu etkileyici şiiri 1950’de Mülkiye’de öğrenciyken yazmıştır, ancak 2002 yılına kadar hiç yayınlamamıştır.