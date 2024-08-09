İki sektör devine halka arz onayı çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
İki sektör devine halka arz onayı çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK'nin yayınlanan haftalık bültenindeki bilgilere göre Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 24 liradan halka arzı onaylandı.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin ise pay başına 35 liradan halka arzına onay çıktı.

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SERMAYE ARTIMI ONAYI ALAN ŞİRKETLER

SPK Akdeniz Yatırım Holding AŞ'nin 124 milyon 95 bin liralık bedelli sermaye artırımını onayladı.

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SPK, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 37 milyar 870 milyon 98 bin 826,70 liralık, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 2 milyar 543 milyon 707 bin liralık, Hedef Holding AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık ve Global Menkul Değerler AŞ'nin 78 milyon liralık tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da onayladı.

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