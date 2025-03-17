İki senede 30 kilo vermişti! Ünlü komedyen nasıl zayıfladığını açıkladı

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İki senede 30 kilo vermişti! Ünlü komedyen nasıl zayıfladığını açıkladı

Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti'nin konuğu olan ünlü komedyen Ata Demirer nasıl zayıfladığını bir kez daha açıkladı.

Son haliyle yepyeni bir görünüme kavuşan Ata Demirer, 2,5 yılda tam 30 kilo verdi. Ünlü komedyen mide ameliyatı oldu iddialarını yalanlamıştı. Peki ünlü isim nasıl kilo verdi. İşte haberin tüm detayları…

SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKMIŞTI

Uzun bir süredir kilo sorunuyla mücadele eden ünlü komedyenin son halini görenler gözlerine inanamamıştı. Ata Demirer, fit görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinde oldu.

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AMELİYAT İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Demirer, spor ve diyetle kilo verdiğini söylerken, mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Demirer, kilo vermek için bol bol yürüyüş yaptığını, karbonhidrattan uzak durup protein ağırlıklı beslendiğini belirtti. Ünlü komedyen sabahları sadece bir dilim ekmek yediğini de söyledi.

Demirer daha önce katıldığı bir programda ise nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."

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