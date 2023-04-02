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Muğla'daki yelken yarışmasında facia

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen yelken yarışmasında, iki tekne birbiriyle çarpıştı. Kazada teknelerden biri batarken, sporcular denize düştü. 7 tekne ise hasar aldı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 23:55
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İki tekne çarpıştı, sporcular denize düştü

Muğla'daki yelken yarışmasında facia
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(DHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen yarışmada tekneler birbirine girdi, olası bir can kaybı kıl payı önlendi.

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü Kış Trofesi 5'inci Ayak Yarışları Bodrum açıklarında yapıldı. Yarışmaya katılan 25 teknedeki 220 sporcu, kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yarışma sırasında bir tekne ile çarpışan Sky Marine isimli tekne ağır hasar aldı. Karaya çekilmeye çalışılan tekne, Bardakçı Koyu önlerinde battı.

Yarışta 7 teknede hasar meydana gelirken, bazı sporcular kaza sırasında denize düştü. Sporcular botlar yardımıyla kurtarılırken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 

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