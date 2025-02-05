İki ülke arasında sınır güvenliği! Ek asker konuşlandırılıyor

Kaynak: DHA
İki ülke arasında sınır güvenliği! Ek asker konuşlandırılıyor

Meksika, ABD'nin, sınır güvenliğini artırma karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurmasının ardından sınıra ek asker konuşlandıracak.

Meksika, ABD'nin, sınır güvenliğini arırma karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurmasının ardından sınıra ek asker konuşlandırma sürecini başlattı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ulusal muhafız ve ordu mensuplarının sınıra konuşlanmaya başladığını duyurdu. Sheinbaum, güvenlik sorunlarının diğer bölgeler kadar problemli olmadığı yerlerde görev yapan ulusal muhafızların ABD sınırına gönderildiğini belirterek, bu durumun ülkenin geri kalanını güvenliksiz bırakmayacağını söyledi.

Meksika ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Bu personel, fentanil, diğer uyuşturucular, ABD'ye yasa dışı göç akışını durdurmak ve buradan ateşli silah girişini önlemek amacıyla sınırda halihazırda konuşlandırılmış olan birlikleri takviye edecek" denildi.

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