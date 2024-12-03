İki ülke arasındaki uçak seferleri 9 yıl sonra yeniden başladı

Kaynak: AA
İki ülke arasındaki uçak seferleri 9 yıl sonra yeniden başladı

İran ile Suudi Arabistan arasında durdurulan uçak seferleri 9 yıl sonra yeniden başladı.

İran ile Suudi Arabistan arasında yaklaşık 9 yıl önce durdurulan uçak seferleri Meşhed-Demmam seferiyle yeniden başladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Meşhed kentinden havalanan yolcu uçağı Suudi Arabistan'ın Demmam Uluslararası Havalimanı olarak da bilinen Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Varılan anlaşma kapsamında Demmam ve Meşhed arasında haftada iki kez uçuş gerçekleştirilecek.

ucak.webp

İRAN - SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kesilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle iki ülke arasındaki gergin diplomatik ilişkiler tamamen durmuştu.

Irak ve Çin'in girişimleriyle, İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart 2023'te ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son Haberler
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
NATO görev grubu komutası Türkiye'ye geçti
The Browser Company yeni AI odaklı tarayıcısı Dia'yı tanıttı
The Browser Company yeni AI odaklı tarayıcısı Dia'yı tanıttı
Ankara'nın ünlü kadın kulis yazarı transfer oldu
Ankara'nın ünlü kadın kulis yazarı transfer oldu
Fenerbahçe hücumda ve savunmada Süper Lig’in zirvesinde
Fenerbahçe hücumda ve savunmada Süper Lig’in zirvesinde
Intel CEO 10 milyon dolar tazminatla ayrıldı
Intel CEO 10 milyon dolar tazminatla ayrıldı