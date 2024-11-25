İki ülke kapılarını Türklere açıyor. Tek bir şartla...

Romanya ve Bulgaristan'ın Şchengen Bölgesi'ne tam üyelik sürecinde senelerdir devam eden engel, Avusturya'nın vetosunu kaldırmasıyla aşıldı. Karar, Romanya, Bulgaristan ve Avusturya içişleri bakanlarının Budapeşte'de yaptığı toplantıdan sonra imzalanan ortak anlaşmayla açıklandı.

Bu senenin başında Avusturya, deniz ve hava sınırlarındaki pasaport kontrollerini kaldırmıştı. Yeni anlaşmayla beraber 1 Ocak tarihinden itibaren kara sınırlarındaki kontrollerin de tamamen kaldırılması bekleniyor. Böylece Romanya ve Bulgaristan, diğer Schengen ülkeleriyle serbest dolaşım imkânına tam olarak katılacak.

Schengen vizesi olan Türkler, diledikleri gibi Romanya ve Bulgaristan'a giriş çıkış yapabilecek.

GÖÇMEN POLİTİKASINDA YENİ TAAHHÜTLER

Avusturya'nın uzun zamandır vetosunu gerekçelendirdiği düzensiz göç kaygıları, bu anlaşmada ele alındı. NTV'nin haberine göre, yeni anlaşma kapsamında sığınma başvuruları kabul edilmeyen kişilerin sınır dışı edilme süreçlerinin hızlandırılması taahhüt edildi.

Avusturya, düzensiz göçte artış yaşanabileceği endişesiyle Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen'e tam üyeliğine yıllardır karşı çıkıyordu. Ancak bu anlaşmayla birlikte Viyana yönetimi, her iki ülkenin sınır yönetimi ve göç politikaları konusundaki iyileştirmelerine duyduğu güveni teyit etmiş oldu.

Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne tam entegrasyonu, Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı güçlendirecek ve bölgesel işbirliğini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Avusturya'nın vetosunu kaldırmasıyla, iki ülkenin yıllardır beklediği tam üyelik süreci resmen tamamlanma yoluna girdi.