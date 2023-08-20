İki ülkeden Ukrayna'ya F-16 desteği

Hollanda Başbakanı Rutte, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermeyi kabul ettiğini duyurdu.

İki ülkeden Ukrayna'ya F-16 desteği

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedariği konusunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini duyurmuştu.

Kiev'e F-16 tedarik etme planlarının Batı'nın tırmandırıcı hamlesinin bir başka örneği olduğunu belirten Lavrov bunu 'son derece tehlikeli bir gelişme' olduğunun altını çizmişti

Lavrov, ABD tasarımı F-16 savaş uçaklarının nükleer kapasitesini görmezden gelemeyeceğini de sözlerine eklemişti.

ABD, Ukrayna'nın uzun süredir beklediği Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının Danimarka ve Hollanda tarafından ülkeye gönderilmesini geçtiğimiz günlerde onaylamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında ise Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi almalarını onaylamış, Danimarka'da 11 ülke tarafından Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmeye başlanmıştı.

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