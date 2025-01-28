İki yıllık husumeti pes dedirtti: İmamı hunharca dövüp, telle boğmaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki yıllık husumeti pes dedirtti: İmamı hunharca dövüp, telle boğmaya çalıştı

Aksaray'da imamın kapı zilini çalıp karşısına geçen üst komşusu dehşet saçtı. Muhammed Aygün'ü hunharca dövüp, telle boğmaya kalkıştı. Husumeti ise pes dedirtti.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Aksaray Bedir Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Bedir Muhtar Cami imamı Muhammed Aygün, evin zili çalınması üzerine kapıyı açtı. Aygün kapıyı açar açmaz alt kattaki komşusu Mehmet C.'nin saldırısına uğradı. Gözü dönen Mehmet C., tekme tokat dövüp, telle boğmaya çalıştığı Muhammed Aygün'ü gürültüyü duyup çıkan komşuları kurtardı. 12 yaşındaki oğlunun gözü önünde saldırıya uğrayan Aygün, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Muhammed Aygün ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aygün tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırgan Mehmet C. ise gözaltına alındı.

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2 YILLIK HUSUMET BİRİKTİRMİŞ

Mehmet C.'nin, 2 yıl önce eşine şiddet uyguladığı, sesleri duyup gelen Muhammed Aygün'ün uyarıda bulunduğu, bu nedenle de ona husumet beslediği belirtildi. Eşinin de birkaç gün önce tartışıp evi terk etmesi üzerine Mehmet C.'nin sinirlenip Aygün'e saldırdığı öne sürüldü. Mehmet C.'ye 2 yıl önce eşinin şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı uygulandığı belirlendi.

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Mehmet C. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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