İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, çekilmenin olmadığı bölgelerde “acil tehdit” olarak nitelenen hedeflere saldırıların süreceği mesajına yer verildi.

PATLAMA YOK DENİLDİ ANCAK...

Sınırın İsrail tarafındaki AA muhabirinin aktardığına göre, ateşkesin devreye girmesinin ardından Gazze'de herhangi bir saldırı veya patlama meydana gelmedi.

Saldırılar dursa da İsrail'e ait insansız hava araçları bölgede uçuş yapmaya devam ediyor.

İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi öğleye kadar serbest bırakılması bekleniyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında kısmi çekilme tamamlandıktan sonra Gazze'deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi öngörülüyor.

İsrail ordusu, ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Gazze'nin güneyine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İki yıllık savaş Gazze Şeridi'nde devasa bir kayıp ve tahribat yarattı. Gazze Şeridi'ndeki binaların yaklaşık yüzde 78'i İsrail saldırıları nedeniyle ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bu tahribat 53,5 milyon ton moloz yarattı. Bu yığın, Washington DC'nin iki kat büyüklüğünde bir alan kaplıyor.

105 KAMYON 21 YIL BOYUNCA ÇALIŞMALI

365 kilometrekarelik alanı kaplayan bu molozun kaldırılabilmesi için 105 kamyonun 21 yıl boyunca çalışması gerekiyor.

Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin yüzde 98.5’i kullanılamaz halde.

Şubat ayında Dünya Bankası, yeniden inşa maliyetinin 53 milyar dolar olacağını tahmin etti. Bu rakam, Gazze ve Batı Şeria'nın savaş öncesi yıllık ekonomik üretiminin toplamının iki katından fazla.