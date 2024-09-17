İkinci el araç satışında yeni dönem ‘Detayları belli oldu’

İkinci el araç satışlarında "Güvenli Ödeme Sistemi" dönemine az bir süre kala Ticaret Bakanlığı’ndan videolu paylaşım geldi. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçmesi amacıyla geliştirilen sistem 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında mağduriyetleri önlemek ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek hedefiyle yeni bir sisteme geçtiklerini açıklamıştı.

27 EYLÜL'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

İkinci el araç satışını daha güvenli hale getirmek amacıyla planlanan "Güvenli Ödeme Sistemi" 27 Eylül Cuma gününden itibaren zorunlu olacak. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Noterler işbirliğiyle uygulamaya konulan sistemin detaylarını paylaştı.

Yeni sistemde, satıcı güvenli ödeme sistemini başlayacak, alıcı ise referans numarası ile parayı güvenli hesaba gönderecek. Noterde satış onaylandığında para satıcının hesabına geçmiş olacak. Böylelikle dolandırıcılık vakaları önlenecek.