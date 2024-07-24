İkinci el otomobilde flaş gelişme. 100 bin lira geriledi galericiler tarih verdi

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar çakıldı. Galericiler son 5 senenin en düşük satışını yaşıyor. 2023’e göre fiyatlar düşse de galericiler eski kazançların sağlayamıyor. Ekonomide görülen bu dengesizliğin ne kadar süreceği merak ediliyor.

Galericiler 31 ağustos tarihine işaret ediyor. Çünkü güvenlik paketi önleminin biteceği tarih ve bu sürece kadar da galericiler ikinci el otomobilde alım fırsatı olduğunu belirtiyor.

İkinci el otomobilde aracın marka ve modeline kıyasla satış rakamlarında en az yüzde 10 ila 30 arasında net bir gerileme mevcut.

KREDİ FAİZLERİ VE SIFIR OTOMOBİLDEKİ KAMPANYALAR

Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, ikinci el için şu anda tam alım fırsatı olarak düşündüğünü, 2023’e oranla bu sene kredide krediye ulaşmanın zorluğu ve kredi faizlerinin yüksek olması ikinci elde piyasanın durgunluğuna neden olan sıfırlı kampanyalarda fiyatların düşmesini tetiklediğini belirtti. Kayatuzu, biniciler ikinci el aracım fiyatları yükselmeden alayım demeye başladığını, şu anda ufak ufak ziyaretçilerin siteyi gezdiğini söyledi.

ARABA SATIŞLARI NE ZAMAN HAREKETLENİR?

Televizyon kanalına konuşan bir başka galeri esnafı ise bir ay daha bu durumun devam edebileceğini, bir ay içerisinde biraz daha hareketliliğin yaşanıp ,ondan sonra da satışlar artmaya başlayabileceğini belirtti.