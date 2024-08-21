İkinci el telefon kararı! Artık zorunlu olacak

Düzenleme: Kaynak: AA
İkinci el telefon kararı! Artık zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolları ve modem gibi elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin satışında yeni bir düzenleme getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile bu ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirildi.

DAHA GÜVENLİ İKİNCİ EL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığı ve güvensizliği ortadan kaldırmayı, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünleri tekrar ekonomiye kazandırmayı, israfı ve çevreye verilen zararları önlemeyi, ithalatı azaltmayı ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle güvenli bir şekilde ikinci el ürün almalarını amaçladığı belirtildi.

2021’de yapılan ek düzenlemelerle, yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış malların listesi genişletilerek cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de kapsama alınmıştı.

Yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkânı tanındı. Ayrıca, yenileme yetkisi suiistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirildi.

ÜÇ AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ

Düzenlemelerin hem sektörün hem de tüketicilerin menfaatine hizmet edecek ticari bir atmosferin oluşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Kullanılmış ürünlerin kayıt altına alınmasına yönelik öncül adımlar atılarak, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemede belirtilen üç aylık geçiş süreci sonrasında uygulama hayata geçirilecek.

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