İkinci EYT dalgası mı geliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bağkur’luların prim gününün 7200'e düşürülmesine ilişkin çalışmaları olduğunu duyurmuştu. Bunun ardından ikinci EYT için geri sayım başladı.

Bir televizyon kanalında açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ikinci bir EYT dalgasının geldiğini yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi 2023’te EYT'den emekli olduğunu ve bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacaklarını söyledi.

Karakaş, bunların haricinde Bağkur prim eşitleme dediğimiz meselenin olduğunu 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülmesi çalışmaların devam ettiğini kimlerin kapsamda olduğu belli olduğunu ve taslak Meclis'e getirilmesi kaldığını belirtti.

Diğer bir boyut da ev kadınlarının olduğunu söyleyen Karakaş, onlara da söz verildiğini maliyet hesabı yapıldığını belirtti.

Karakaş, daha az primle ve çocuk sayısına göre erken emekli olunabileceğini; 3 bin 600 gün prim ödeyene 10 bin lira verdik değil mi 10 bin 80 gün prim ödeyene de 10 bin lira verdiğin zaman eksik ödemesi olduğunu söyledi.

Aslında maaşı 30 bin lira olması gerektiğini belirten Karakaş, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkıyorsa gün sayısı daha fazla olanların daha fazla maaş alması gerektiğini ifade etti