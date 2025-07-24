İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel'den sevindirici haber geldi

Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla hafızalara kazınan Nazan Öncel, ikinci kez kalp krizi geçirmişti. Ünlü sanatçının son sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İKİ STENT TAKILMIŞTI

Öncel, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan anjiyo işlemi sonrası kendisine iki stent takılmış ve taburcu edilmişti.

Ancak ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir kez daha kalp krizi geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Apar topar hastaneye kaldırılan Öncel’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Öncel, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet yap’ dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi, ‘eyvallah’ dedim. Olmayınca, olmuyor demek ki… Haydi dua edin.”